У переддень Великодня бойовики на Донбасі здійснили 29 обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 15 квітня здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України. У ранковому зведенні йдеться, що обстріли були на всіх напрямках.

Зокрема, на Приморському напрямку в районі Мар’їнки сепаратисти застосували міномети калібрів 120 та 82 міліметри, гранатомети та великокаліберні кулемети, стверджує штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» заявляють про посилення боїв на околиях Донецька у вечірні години 15 квітня. В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії в суботу.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.