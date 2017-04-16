У Туреччині відбувається референдум щодо посилення влади президента

У Туреччині 16 квітня відбувається референдум, учасники якого вирішують, чи треба змінювати конституцію країни задля створення президентської форми правління. У разі схвалення це дасть чинному президенту Реджепу Тайїпу Ердогану додаткові повноваження і дозволить йому залишитися при владі ще більш якна 10 років.

Пропоновані 18 поправок у разі схвалення послаблять парламент Туреччини, ліквідують посаду прем’єр-міністра і дадуть президентові більше контролю над судовою гілкою влади. Для схвалення змін потрібна проста більшість учасників референдуму.

У Туреччині право голосу мають близько 55 мільйонів людей. Турецькі виборці за кордоном уже проголосували на референдумі.

Імовірна перемога Ердогана може спричинити прямий розрив і так уже напружених відносин між Туреччиною та Євросоюзом.