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16 Квітень 2017, Київ 11:53
Новини | Суспільство

Християни всього світу відзначають Великдень

Великодня служба у Михайлівському соборі в Києві, 16 квітня 2017 року

Християни відзначають Великдень, свято на честь воскресіння Ісуса Христа. У цьому році дата свята збігається у християн західного і східного обрядів.

До великодніх богослужінь до християнських храмів із Єрусалима доправили Благодатний вогонь, який зійшов у суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. У ніч на неділю християни східного обряду проводили хресні ходи.

У Ватикані, в базиліці святого Петра, папа Римський Франциск відправляє урочисту месу, а опівдні звернеться з традиційним посланням Urbi et Orbi ( «Місту і світу»).

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