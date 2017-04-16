КНДР провела невдалу спробу ракетного випробування – військові

Американські військові заявляють, що Північна Корея провела в перші години 16 квітня невдале випробування ракети, яка «вибухнула майже відразу ж» після пуску. Міністр оборони США Джеймс Меттіс сказав, що президент Дональд Трамп і «його військова команда» знають про невдачу КНДР. «Президент не має жодних коментарів» з цього приводу, вказав Меттіс.

Заява військових США підтвердила раніше оприлюднені повідомлення південнокорейських чиновників. «Північна Корея намагалася перевірити неідентифікований тип ракет... сьогодні вранці, але ми припускаємо, що запуск був невдалий», – йдеться в заяві міністерства оборони Південної Кореї.

Ці повідомлення надійшли на тлі побоювань, що Північна Корея, можливо, готується до свого шостого ядерного випробування чи інших випробувань потужної зброї.

Віце-президент США Майк Пенс планує прибути до Південній Кореї 16 квітня в межах свого 10-денного турне по Азійсько-Тихоокеанським регіоном. Помічники Пенса заявили, що візит є знаком прихильності США до Південної Кореї за умов зростання напруженості у відносинах із Пхеньяном.