Великодня ніч в Україні минула спокійно – Нацполіція

Великодня ніч в Україні минула спокійно, порушень публічної безпеки та порядку не було допущено, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

За даними правоохоронців, у всіх регіонах держави в ніч з 15 на 16 квітня відбулися великодні богослужіння у понад 15,6 тисячі культових споруд. Участь у цих заходах узяли понад 7,8 мільйона осіб.

Найчисельнішими були заходи у Дніпропетровській (1 мільйон), Львівській (830 тисяч), Тернопільській (650 тисяч) та Одеській (620 тисяч) областях.

Публічну безпеку і порядок під час великодніх богослужінь забезпечували 22,7 тисячі поліцейських та 730 військовослужбовців Нацгвардії.