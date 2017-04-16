Понад 1600 іранців подали кандидатури на посаду президента

Понад 1600 кандидатів подали заяву для участі в президентських виборах в Ірані. Термін подання документів збіг 15 квітня, серед останніх зголосився до участі в перегонах 55-річний мер Тегерана Мохаммад Багер Калібаф.

Також незадовго до закінчення терміну прибув до міністерства внутрішніх справ країни 60-річний перший віце-президент Ірану Ешаг Джахангері. Він є близьким союзником чинного президента, помірного клірика Хасана Роугані, який був зареєстрований 14 квітня.

На думку експертів, представник реформаторського крила іранської влади Джахангирі може бути потенційною альтернативою, якщо кандидатуру 68-річного Роугані відхилить спеціальна Наглядова рада, яка здійснює відбір кандидатів до їхньої появи у виборчому бюлетені.

За офіційними даними, кандидатами зареєструвалися 1636 людей, у тому числі 137 жінок. Раніше Наглядова рада не дозволяла жінкам балотуватися.

Виборча кампанія офіційно стартує 28 квітня, голосування заплановане на 19 травня. Очікується, що головним конкурентом Роугані або його союзника стане 56-річний Ебрагім Раїса, близький до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.