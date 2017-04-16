Вартість випікання паски у 2017 році зросла на третину – Мінекономрозвитку

Вартість випікання великодньої паски у 2017 році зросла порівняно з минулим на 35,3%, або до 30 гривень. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши так званий «Індекс паски».

«Напередодні Великодніх свят наша команда аналітиків вже вдруге поспіль вирішила дослідити динаміку вартості випікання святкової паски в 2017 році порівняно з 2016 роком. В ході дослідження ми виявили, що випікання паски в домашніх умовах коштуватиме 29,81 гривні, що на 35,3% дорожче, ніж у 2016 році», – говориться у повідомленні.

У міністерстві вказали, що ціни зросли майже на всі інгредієнти. Найбільше, на 34%, подорожчало вершкове масло. Воно ж найсуттєвіше вплинуло на зростання кінцевої вартості домашньої паски, оскільки частка вершкового масла становить близько 30% її вартості.

Зросли також ціни на борошно, молоко, родзинки, сіль, дріжджі, олію, яйця та цукор.

У повідомленні вказується, що, згідно з консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку, інфляція в 2017 році утримається на рівні 11% (грудень 2017 до грудня 2016).

У міністерстві звернули увагу на те що так званий «індекс паски» не є офіційним макроекономічним показником, усі розрахунки в ньому приблизні, здійснені на основі моніторингу Державної служби статистики цін на соціально значущі товари та експертної оцінки Мінекономрозвитку.

Національний банк України прогнозує інфляцію на кінець 2017 року на рівні 8%.