Синоптики підтверджують: в Україні невдовзі похолодає

Синоптики підтверджують свої попередні прогнози щодо відчутного похолодання у перший тиждень після Великодня.

«З вівторка в Україну заходить похолодання, яке протриває з тиждень. Температура денна поступово опускатиметься нижче +10 градусів удень, уночі до 0–4 градусів тепла і місцями до 1–5 градусів морозу!» – попереджає у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Водночас із опадами ситуація не така однозначна, як ішлося в попередніх прогнозах. Зокрема, американський сайт wunderground.com нині не прогнозує значних опадів у Києві впродовж найближчих днів, а от у Львові, за даними цієї синоптичної служби, часом навіть сніжитиме.

Норвезький сайт yr.no також не очікує на рясні опади в столиці України. Натомість у Харкові опади будуть сильними, а в другій половині тижня ще й переходитимуть у сніг, прогнозують норвезькі синоптики.

Синоптики попередили жителів України про високий ризик продовження й посилення холодної погоди після Великодніх свят ще кілька днів тому.