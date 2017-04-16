На Донбасі 15 квітня загиблих і поранених серед українських військових немає – речник

Минулої доби в зоні бойових дій на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень. Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Як і раніше, левова частка ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль – Широкине. Там бойовики відкривали вогонь і вдень, і вночі, застосовуючи, окрім легкого озброєння, бронетехніку. Всього 17 ворожих обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку», – повідомив речник.

Раніше штаб української воєнної операції на Донбасі заявив, що підтримувані Росією бойовики 15 квітня здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України. У ранковому зведенні йшлося, що обстріли були на всіх напрямках.

В угрупованні «ДНР» повідомили про посилення боїв на околицях Донецька у вечірні години 15 квітня. В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії в суботу.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.