Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
16 Квітень 2017, Київ 14:52
Новини | Події

На Донбасі 15 квітня загиблих і поранених серед українських військових немає – речник

Український військовий показує в напрямку позицій підтримуваних Росією бойовиків, ілюстративне фото

Минулої доби в зоні бойових дій на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень. Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Як і раніше, левова частка ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль – Широкине. Там бойовики відкривали вогонь і вдень, і вночі, застосовуючи, окрім легкого озброєння, бронетехніку. Всього 17 ворожих обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку», – повідомив речник.

Раніше штаб української воєнної операції на Донбасі заявив, що підтримувані Росією бойовики 15 квітня здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України. У ранковому зведенні йшлося, що обстріли були на всіх напрямках.

В угрупованні «ДНР» повідомили про посилення боїв на околицях Донецька у вечірні години 15 квітня. В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії в суботу.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG