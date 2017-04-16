Росії ще не пізно приєднатися до міжнародної коаліції проти Асада – Борис Джонсон

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон запропонував Росії приєднатися до міжнародної коаліції в Сирії. Про це він заявив в інтерв’ю виданню The Sunday Telegraph, опублікованому 16 квітня.

«У них (у Росії – ред.) усе ще є час, щоб опинитися на правильній стороні», – наголосив Джонсон. Він звернувся до Росії з проханням допомогти припинити вбивства в Сирії і зупинити кризу в цій країні.

Джонсон також сказав, що президент Сирії Башар Асад «буквально і метафорично токсичний, і прийшов час для Росії зрозуміти це».

Британський міністр також укотре висловив переконання, що за хімічною атакою в сирійській провінції Ідліб 4 квітня стоїть саме Асад.

Президент Сирії Башар Асад заявив в опублікованому 13 квітня інтерв’ю французькому інформаційному агентству AFP, що його уряд передав усі свої запаси хімічної зброї.

«Ми не маємо жодної хімічної зброї, ми відмовилися від нашого арсеналу кілька років тому», – стверджував Асад.

Росія 12 квітня знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічного авіаудару по цивільних мешканцях у Сирії минулого тижня, тим самим застосувавши своє право вето.

США й інші західні країни вважають доведеним сам факт використання хімічної зброї і майже безсумнівним те, що її застосували сили влади Сирії. Вони відкинули твердження Дамаска і Москви, яка підтримує владний режим Сирії в сирійській громадянській війні, ніби причиною смертей і отруєнь у Хан-Шейхуні стало руйнування урядовою авіацією Сирії «заводу і складу хімічної зброї терористів», як влада Сирії називає всіх своїх супротивників.

2013 року влада Сирії погодилася на міжнародну домовленість про те, щоб віддати її запаси хімічної зброї на знищення. Але підтверджень того, що були ліквідовані всі такі запаси, немає. І після завершення цієї операції надходили повідомлення про застосування такої зброї сирійськими урядовими військами.