Віце-президент США прибув до Південної Кореї

Віце-президент США Майк Пенс прибув до Південної Кореї 16 квітня, на початку свого 10-денного турне країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. Візит відбувається на тлі зростання напруженості щодо Північної Кореї через ядерні та ракетні випробування режиму Кім Чен Ина.

Президент США Дональд Трамп раніше цього тижня назвав Північну Корею «проблемою, якою требаопікуватися». Він також неодноразово заявляв, що якщо провідний торговельний партнер Пхеньяна Китай не захоче зробити більше для тиску на режим Кім Чен Ина, Сполучені Штати можуть діяти самостійно.

Віце-президент Пенс прилетів до Сеула невдовзі після того, як Південна Корея і Сполучені Штати заявили про невдале ракетне випробування в КНДР.