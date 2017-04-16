Папа Римський Франциск у великодньому посланні згадав про Україну. Про це глава католицької церкви сказав у поширеному 16 квітня великодньому посланні Urbi et Orbi, повідомляє Радіо Ватикана.

«Нехай же Добрий Пастир допоможе Україні, ще досі пригнобленій кривавим конфліктом, віднайти згоду, та супроводжує ініціативи, спрямовані на полегшення горя тих, які страждають від його наслідків», – сказав він.

«Нехай же серед складних та іноді драматичних доль народів Воскреслий Господь скерує кроки тих, хто шукає справедливості й миру, та дасть провідникам народів відвагу запобігати поширенню конфліктів і зупинити торгівлю зброєю», – наголосив папа Римський.

Крім того, він згадав у посланні про Сирію, країни Близького Сходу, а також Південний Судан, Судан, Сомалі та Демократичну Республіку Конго, які страждають від конфліктів, загострених сильною посухою, що вражає деякі регіони Африки.

Християни 16 квітня відзначають Великдень, свято на честь воскресіння Ісуса Христа. У цьому році дата свята збігається у християн західного і східного обрядів.