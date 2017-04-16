У Росії поліція затримала активістів у кількох містах

У Росії щонайменше в трьох містах, Москві, Санкт-Петербурзі та Сочі, 16 квітня відбулися опозиційні акції. На двох із них російські силовики затримали учасників.

У Москві традиційно щонеділі відбуваються так звані «прогулянки опозиції». Активісти без плакатів і без виголошення гасел збираються в центрі російської столиці й вирушають до Красної площі.

Кілька разів під час таких заходів силовики закривали прохід на центральну площу Москви, але цього разу люди без перешкод дісталися кінцевої точки своєї прогулянки.

Натомість у Сочі, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, поліцейські затримали вісьмох прихильників опозиційного політика Олексія Навального, які вийшли на антикорупційну акцію протесту. Силовики склали протоколи про порушення правил проведення публічного заходу.

У Санкт-Петербурзі, де в центрі міста зібралися прихильники опозиційного відеоблогера В’ячеслава Мальцева, затримані понад 10 людей, повідомив петербурзький кореспондент радіостанції «Эхо Москвы» Арсеній Веснін.

Сам Мальцев нині відбуває 15 діб покарання за «непокору законним вимогам співробітників поліції» під час опозиційної акції 26 березня в Москві.

2 березня очолювана політиком Олексієм Навальним організація «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) опублікувавла розслідування про незадеклароване нерухоме майно голови уряду Росії Дмитра Медведєва. 26 березня в десятках міст Росії відбулися антикорупційні акції. По всій Росії були затримані до півтори тисячі осіб. Навальний був заарештований на 15 діб.

Медведєв уперше прокоментував розслідування ФБК лише на початку квітня. Він назвав його «нісенітницею і папірцями», однак не пояснив походження майна в Росії і за кордоном, яким, імовірно, він володіє. Навальний після цього закликав своїх прихильників 12 червня знову вийти на акції протесту.

Фільм-розслідування «Він вам не Дімон» про ймовірне майно Медведєва набрав на YouTube майже 19 мільйонів переглядів.