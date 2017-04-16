Двоє заарештованих у Бахчисараї кримських татар вийшли на свободу

В окупованому Криму 16 квітня вийшли на свободу заарештовані в Бахчисараї 13 квітня кримські татари Ремзі Зудієв і Мідат Муждаба. Цього дня закінчився їхній термін триденного арешту. Про цеповідомляє сайт Радіо Свобода «Крим.Реалії» з посиланням на активістку Муміне Салієву.

Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд звинуватив Мідата Муждабу в «пропаганді екстремістських матеріалів», а Зудієва – в участі в «несанкціонованому мітингу».

У Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман – Різи Муждабаєва (шостий мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (сьомий мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів.

Російські силовики назвали обшуки й затримання «плановими заходами».

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що звертатимуться до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через почастішання обшуків у Криму.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки в незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв'язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму й закликало припинити тиск на них. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства для правового й політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв’язнів і заручників.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».