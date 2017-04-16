У Запоріжжі на Хортиці зібрали великодній кошик для українських бійців

Запорізькі волонтери 16 квітня під час святкування Великодня на території Національного заповідника «Хортиця» провели акцію «Великодній кошик на передову». Усі зібрані продукти активісти передадуть бійцям двох дивізіонів 55-ї окремої артилерійської бригади, що базується в Запоріжжі.

«Торік було півтори тонни. Сьогодні не менше вже зібрали. Наш офіс завалений під стелю практично. Ми сьогодні їдемо (до бійців) – будемо якось ущільнювати, щоб все влізло в машину. Зараз на Хортиці атмосфера радості, якогось єднання. Я бачу, як ці люди відкриті, як вони хочуть дати гривню на пальне або паску», – розповіла волонтерка Надія Мороз.

Запорізькі волонтери вже другий рік поспіль збирають великодній кошик для бійців АТО на Хортиці під час святкування Великодня.

Усього в святкових заходах на території національного заповідника взяли участь близько тисячі запоріжців.

На Хортиці єпископ Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви Київського патріархату Фотій провів молебень та освячення пасок. Також відбулися виступи народних колективів, виставка козацької зброї та робіт майстрів, функціонувала фотозона з перевдяганням у традиційний український одяг тощо. Такі святкові заходи відбуваються в Запоріжжі сьомий рік поспіль.