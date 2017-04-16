У Запоріжжі на Хортиці зібрали великодній кошик для українських бійців

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Запорізькі волонтери 16 квітня під час святкування Великодня на території Національного заповідника «Хортиця» провели акцію «Великодній кошик на передову». Усі зібрані продукти активісти передадуть бійцям двох дивізіонів 55-ї окремої артилерійської бригади, що базується в Запоріжжі.
«Торік було півтори тонни. Сьогодні не менше вже зібрали. Наш офіс завалений під стелю практично. Ми сьогодні їдемо (до бійців) – будемо якось ущільнювати, щоб все влізло в машину. Зараз на Хортиці атмосфера радості, якогось єднання. Я бачу, як ці люди відкриті, як вони хочуть дати гривню на пальне або паску», – розповіла волонтерка Надія Мороз.
Запорізькі волонтери вже другий рік поспіль збирають великодній кошик для бійців АТО на Хортиці під час святкування Великодня.
Усього в святкових заходах на території національного заповідника взяли участь близько тисячі запоріжців.
На Хортиці єпископ Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви Київського патріархату Фотій провів молебень та освячення пасок. Також відбулися виступи народних колективів, виставка козацької зброї та робіт майстрів, функціонувала фотозона з перевдяганням у традиційний український одяг тощо. Такі святкові заходи відбуваються в Запоріжжі сьомий рік поспіль.
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