Депутати з Росії і король Саудівської Аравії не дійшли згоди про майбутнє президента Сирії

Делегація депутатів верхньої палати парламенту Росії, Ради федерації, яку прийняв в Ер-Ріяді король Саудівської Аравії Салман бін Абделазіз ас-Сауд, провела з ним переговори про становище в Сирії, і сторони залишилися на протилежних позиціях щодо майбутнього президента Сирії Башара аль-Асада, повідомив член російської делегації, заступник голови палати Ільяс Умаханов.

За його словами, король і російська делегація на чолі з головою палати Валентиною Матвієнко «розбіглися в думках» із цього питання.

Сторони при цьому підтвердили готовність продовжувати консультації і шукати вихід із ситуації, що склалася, щоб наблизити позиції, сказав він російському агентству «Інтерфакс».

Саудівська Аравія, як і більшість арабських та інших країн регіону і переважна частина Заходу, заявляє, що Асад і найбільш наближені до нього особи не можуть мати ніякої ролі в новій сирійській владі, що має бути створена у процесі мирного врегулювання. Росія, що підтримує авторитарну владу Асада, відкидає цю умову. Москва надає цій владі Сирії всіляку дипломатичну підтримку, вже вісім разів застосувавши вето до резолюцій Ради безпеки ООН, що передбачали хоча б найменші можливості санкцій проти цієї влади, а також пряму воєнну підтримку, втрутившись у сирійську громадянську війну на боці влади.