Сирія: число жертв нападу на евакуйованих зросло до 126, із них 68 дітей – активісти

У Сирії число виявлених жертв нападу смертника, здійсненого в суботу на колону автобусів із евакуйованими прихильниками влади президента Башара аль-Асада неподалік міста Алеппо, зросло до не менш ніж 126 людей, із них принаймні 68 – діти, повідомили активісти.

За даними Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що базується в Лондоні і має інформаторів на місцях подій, серед загиблих принаймні 109 – евакуйовані мирні мешканці, інші – гуманітарні працівники і повстанці, що охороняли автоколону.

Ці дані, як очікують, іще зростуть – багатьох людей наразі вважають зниклими безвісти.

Число поранених становить сотні.

За повідомленнями, напад здійснив смертник на авті, заповненому вибухівкою.

За словами журналістів, і в суботу на місці нападу лежать розкидані частини тіл загиблих і їхні речі біля знищених потужним вибухом автобусів.

Відповідальності за напад іще ніхто на себе не взяв.

Автобуси вивозили на підконтрольну владі частину території Сирії, до міста Алеппо, тисячі мешканців проурядових шиїтських містечок Аль-Фуа і Кафрая, що вже тривалий час перебувають в облозі повстанських сил. За домовленістю, досягненою між владою і повстанцями за посередництва Катару й Ірану, одночасно так само евакуюють на підконтрольні повстанцям території мешканців «повстанських» містечок Мадая і Забадані, оточених урядовими військами, і самих повстанців, що діяли в цих містах.

Унаслідок громадянської війни в Сирії, що точиться з 2011 року, загинули понад 320 тисяч людей, близько половини з 22-мільйонного до війни населення країни стала вимушеними переселенцями чи й біженцями до інших країн, сотні тисяч потерпають, живучи в облозі супротивних сторін.