США заявили про необхідність «рішучих дискусій» із Росією щодо Сирії

Радник із національної безпеки США Герберт Раймонд МакМастер заявив, що нині настав час для «рішучих дискусій» із Росією щодо Сирії.

В інтерв’ю американському телеканалові ABC News він додав, що їх має вести державний секретар США, і назвав недавній візит держсекретаря Рекса Тіллерсона до Росії «ідеально вчасним».

За його словами, підтримка з боку Росії «жахливому режимові» президента Сирії Башара аль-Асада і її пряма участь у сирійському конфлікті має бути предметом розпитувань – так само, як і підривні дії Росії в Європі.

При цьому, сказав МакМастер, необхідно водночас знайти галузі для співпраці з Росією, в яких позиції двох країн збігаються і вони можуть досягти спільних результатів.

Рекс Тіллерсон у перебігу візиту до Москви в середу на переговорах із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і під час зустрічі з президентом Володимиром Путіним головну увагу приділив саме становищу в Сирії і після зустрічей повідомив, що з багатьох питань позиції двох країн залишилися розбіжними.

Зокрема, США, як і більшість країн Заходу, а також арабських та інших країн близькосхідного регіону, заявляє, що нинішній президент Сирії Башар аль-Асад і найбільш наближені до нього особи не можуть мати ніякої ролі в новій сирійській владі, що має бути створена у процесі мирного врегулювання. Росія, що підтримує авторитарну владу Асада, відкидає цю умову. Москва надає цій владі Сирії всіляку дипломатичну підтримку, вже вісім разів застосувавши вето до резолюцій Ради безпеки ООН, що передбачали хоча б найменші можливості санкцій проти цієї влади, а також пряму воєнну підтримку, втрутившись у сирійську громадянську війну на боці влади.