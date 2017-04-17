На Донбасі поранені двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 16 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України.

Міномети калібру 120 міліметрів сепаратисти застосували поблизу Павлополя та Гнутового на Приморському напрямку та в районі Катеринівки на Луганщині, повідомляє штаб АТО. На Донецькому напрямку позиції українських військових у районі Авдіївки бойовики обстрілювали з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах у вечірні години 16 квітня на околицях Донецька та на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 16 квітня.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.