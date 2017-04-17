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17 Квітень 2017, Київ 08:58
Новини | Міжнародні

Терпіння щодо КНДР вичерпане – віце-президент США

Віце-президент США Майк Пенс

Віце-президент США Майк Пенс відвідав 17 квітня демілітаризовану зону, яка відділяє Північну і Південну Корею, і заявив, що «епоха стратегічного терпіння» щодо КНДР закінчилася. За словами Пенса, Вашингтон прагне діяти «через мирні засоби, шляхом переговорів».

«Але всі варіанти можливі, ми, як і раніше, стоїмо пліч-о-пліч із народом Південної Кореї», – додав віце-президент США.

Візит Пенса на кордон між Північною та Південною Кореями відбувається в час зростання напруженості на півострові через здійснення Пхеньяном забороненої рішеннями ООН ракетної програми. Безпосередньо в день прибуття віце-президента США до Сеула, 16 квітня, в КНДР відбулося невдале випробування, ракета вибухнула одразу після старту.

У Південній Кореї Пенс розпочав10-денне регіональне турне. Він відвідає також ключового союзника США Японію, яка також засудила ракетну програму Північної Кореї. Після цього Пенс вирушить до Індонезії та Австралії.

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