Сирійська армія встановила контроль над містом неподалік від Хами

Сирійська армія за підтримки російської авіації та підтримуваних Іраном сил відбила у антиурядових повстанців стратегічно важливе місто Соуран неподалік від міста Хама. Про це повідомляють бійці антиурядових сил і місцеві жителі.

За даними повстанців, під повітряними ударами опинилися також сусідні міста Латамнех і Кафр-Зейта.

Розташоване в центральній частині Західної Сирії місто Соуран уже перебувало під контролем лояльних президентові Асадові сил торік, але було втрачене під час наступу озброєної опозиції.

Повстанці наразі залишаються в іншому стратегічно важливому місті Морек, на північ від Хами. Морек розташований на головній дорозі, яка відкриває доступ до заходу Сирії.