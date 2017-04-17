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17 Квітень 2017, Київ 08:56
Новини | Міжнародні

Сирійська армія встановила контроль над містом неподалік від Хами

Цивільні сирійці тікають із міста Соуран через бойові дії, вересень 2016 року

Сирійська армія за підтримки російської авіації та підтримуваних Іраном сил відбила у антиурядових повстанців стратегічно важливе місто Соуран неподалік від міста Хама. Про це повідомляють бійці антиурядових сил і місцеві жителі.

За даними повстанців, під повітряними ударами опинилися також сусідні міста Латамнех і Кафр-Зейта.

Розташоване в центральній частині Західної Сирії місто Соуран уже перебувало під контролем лояльних президентові Асадові сил торік, але було втрачене під час наступу озброєної опозиції.

Повстанці наразі залишаються в іншому стратегічно важливому місті Морек, на північ від Хами. Морек розташований на головній дорозі, яка відкриває доступ до заходу Сирії.

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