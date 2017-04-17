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17 Квітень 2017, Київ 10:28
Новини | Міжнародні

Бойовики угруповання «Ісламська держава» застосували хімічну зброю в Мосулі – влада Іраку

Бої в Мосулі, 13 квітня 2017 року

Представники влади Іраку заявляють, що бойовики угруповання «Ісламська держава» застосували хімічну зброю в місті Мосул.

«Терористичні бандити намагалися блокувати просування наших військ, використовуючи снаряди, наповнені токсичними хімічними матеріалами, але ефект (цих дій – ред.) був обмежений», – повідомило спільне оперативне командування Іраку 16 квітня.

Бригадний генерал Ях’я Расул повідомив інформагенції Associated Press, що шість солдатів зазнали проблем із диханням, але лікувалися в польових умовах. Точний тип використовуваних хімічних речовин ще не встановлений, повідомили офіційні особи.

Влада Іраку заявила, що бойовики періодично застосовують хімічну зброю, але її вплив на військові операції є мінімальним.

Угруповання «Ісламська держава» захопило Мосул у 2014 році. Східну частину другого за величиною міста Іраку коаліційні сили під проводом США звільнили цього року, нині триває операція з витіснення близько двох тисяч бойовиків із густонаселеної західної частини Мосула.

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