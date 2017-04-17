Британські законодавці закликали позбавити дружину Асада громадянства Великої Британії

Законодавці Великої Британії закликали уряд своєї країни позбавити громадянства дружину президента Сирії Башара Асада Асму – через підтримку нею дій чоловіка під час шестирічної громадянської війни.

Зокрема, депутат Том Брейк із Ліберально-демократичної партії 16 квітня звинуватив Асму Асад у використанні її міжнародного авторитету для захисту «варварського режиму».

«Міністр закордонних справ Борис Джонсон закликав інші країни зробити більше щодо Сирії, але британський уряд може сказати Асмі Асад: або припиніть використовувати своє становище, щоб захищати варварські акти, або будьте позбавлені свого громадянства», – заявив Брейк.

З подібними висловлюваннями виступив і представник владної Консервативної партії Надгім Загаві. Видання The Sunday Times цитує його слова про Асму Асад як про «частину пропагандистської машини, яка здійснює воєнні злочини».

41-річна Асма Асад використовує свої акаунти в соціальних медіа, щоб атакувати критиків уряду її чоловіка. Народжена сирійськими батьками в Лондоні Асма Асад є колишнім інвестиційним банкіром, вона одружилася з Асадом 2000 року.