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17 Квітень 2017, Київ 10:25
Новини | Міжнародні

Британські законодавці закликали позбавити дружину Асада громадянства Великої Британії

Дружина президента Сирії Асма Асад (л) разом із чоловіком, ілюстративне фото

Законодавці Великої Британії закликали уряд своєї країни позбавити громадянства дружину президента Сирії Башара Асада Асму – через підтримку нею дій чоловіка під час шестирічної громадянської війни.

Зокрема, депутат Том Брейк із Ліберально-демократичної партії 16 квітня звинуватив Асму Асад у використанні її міжнародного авторитету для захисту «варварського режиму».

«Міністр закордонних справ Борис Джонсон закликав інші країни зробити більше щодо Сирії, але британський уряд може сказати Асмі Асад: або припиніть використовувати своє становище, щоб захищати варварські акти, або будьте позбавлені свого громадянства», – заявив Брейк.

З подібними висловлюваннями виступив і представник владної Консервативної партії Надгім Загаві. Видання The Sunday Times цитує його слова про Асму Асад як про «частину пропагандистської машини, яка здійснює воєнні злочини».

41-річна Асма Асад використовує свої акаунти в соціальних медіа, щоб атакувати критиків уряду її чоловіка. Народжена сирійськими батьками в Лондоні Асма Асад є колишнім інвестиційним банкіром, вона одружилася з Асадом 2000 року.

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