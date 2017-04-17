Іран подвоїв видобуток газу на родовищі Південний Парс – Роугані

Президент Ірану Хасан Роугані заявив про подвоєння за останні чотири роки видобутку на потужному газовому родовищі Південний Парс. Роугані, який балотується на другий термін на президентських виборах, сказав, що щоденний видобуток сягнув 540 мільйонів кубометрів порівняно з 240 мільйонами в 2013 році.

За його словами, зростання видобутку є ілюстрацією успіху«економіки опору». Про необхідність такої економічної політики, як твердить Роугані, заявляв верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, щоб країна була самодостатньою і протистояла загрозам.

За словами міністра нафти Ірану Біджана Зангане, близько 20 мільярдів доларів були вкладені за останнє десятиліття у видобуток газу на родовищах у морі.

Іран ділить газове родовище Південний Парс із Катаром, який видобуває понад 590 мільйонів кубічних метрів на добу і планує збільшити виробництво на 10% до 2022 року.