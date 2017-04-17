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17 Квітень 2017, Київ 11:59
Новини | Події

ДСНС попереджає про заморозки у низці областей України

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки у низці областей України.

Як повідомляє прес-служба відомства, вночі 17 квітня у західних, більшості північних, Київській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5 градусів.

Раніше синоптики прогнозували відчутне похолодання у перший тиждень після Великодня. За їхніми даними, похолодання, яке розпочнеться в Україні у вівторок, протриває тиждень. Температура денна поступово опускатиметься нижче +10 градусів удень, уночі до 0–4 градусів тепла.

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