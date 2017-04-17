У Львові внаслідок зіткнення з рейок зійшли 8 товарних вагонів і електровоз

У Львові внаслідок зіткнення поїздів з рейок зійшли 8 вагонів вантажного поїзда та електровоз.

Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської обласної держаної адміністрації, 17 квітня о 04:40 у другому парку залізничної станції «Львів» сталося зіткнення вантажного поїзда, електровозу та маневрового тепловозу.

За даними облдержадміністрації, постраждалих внаслідок інциденту немає.

За попередніми даними, причина зіткнення – проїзд вантажного поїзда на заборонений сигнал світлофора.