Радник Трампа з національної безпеки прибув до Пакистану

Радник президента США з національної безпеки Герберт Раймонд МакМастер прибув до Пакистану 17 квітня. Він наразі є найбільш високопоставленим за три місяці від дня інавгурації представником адміністрації президента Дональда Трампа, який прибув до Ісламабада.

Макмастер обговорить з пакистанським цивільним і військовим керівництвом війну в Афганістані та ймовірну підтримку Ісламабадом груп бойовиків в Афганістані. 16 квітня під час візиту до Кабула МакМастер закликав пакистанську владу не підтримувати талібів у їхньому прагненні «увічнити дуже довгу війну» в Афганістані.

Пакистан заперечує підтримку груп бойовиків. Ісламабад натомість сам звинувачує Афганістан у пропуску збройних груп через кордон із Пакистаном для здійснення нападів.