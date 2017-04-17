Українська сторона СЦКК: бойовики протягом Великодніх свят порушували режим тиші на Донбасі

Українська сторона у Спільному центрі контролю і координації заявляє, що, підтримувані Росією бойовики, нехтуючи Мінськими угодами, протягом Великодніх свят порушували режим тиші вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, 16 квітня зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків, у тому числі із застосуванням забороненого озброєння.

За даними штабу, бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України, а також ділянки поблизу населених пунктів Водяне, Катеринівка, Павлопіль та Гнутове.

«Такі дії незаконних збройних формувань ОРДЛО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, свідоме планування та здійснення збройних провокацій проти військовослужбовців Збройних сил України, а також про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту та небажання дотримуватися режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Водночас у штабі АТО зауважують, що українська сторона наполягає на виконанні «всіма сторонами всіх пунктів Мінських домовленостей, неухильно виконує всі взяті на себе зобов’язання».

Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби 20 разів порушили режим тиші, використовуючи міномети, гранатомети, зенітні установки і озброєння БМП. В угрупованні «ЛНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.