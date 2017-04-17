Прокуратура Південної Кореї звинуватила екс-президента в хабарництві

Прокуратура Південної Кореї 17 квітня офіційно висунула звинувачення в хабарництві усуненій з посади президента Пак Кин Х’є та керівникові Lotte Group Шин Дон Біну. Прокурори не вимагають затримання цього бізнесмена.

Раніше за ґратами в цій справі опинилися сама Пак Кин Х’є, її подруга Чхве Сун Сіль та керівник корпорації Samsung Group Джей Вай Лі.

Прокурори звинувачують колишню лідерку Південної Кореї узмові з Чхве Сун Сіль з метою отримання від компанії Lotte Group 7 мільярдів вон (це понад 6 мільйонів доларів). Пак Кин Х’є була також звинувачена у зловживанні владою і змушуванні представників бізнесу вносити кошти до некомерційних фондів.

Керівник Lotte Group Шин Дон Бін відкидає твердження про неправомірні угоди з Пак Кин Х’є або пов’язаними з нею особами. Інші троє фігурантів справи також заперечують свою провину.

Пак була усунена з посади президента Південної Кореї 10 березня після того, як Конституційний суд схвалив рішення про імпічмент президента країни через корупційний скандал. Це рішення суду відкрило шлях до кримінальної справи проти Пак Кин Х’є.

Політичний скандал навколо Пак Кин Х’є розгорівся в жовтні 2016 року, коли в пресі з’явилися відомості про вплив на главу держави з боку її подруги Чхве Сун Сіль. Пак Кин Х’є звинувачують у зловживанні службовим становищем і сприянні Чхве Сун Сіль у вимаганні грошей у південнокорейських компаній.

65-річний політик була першою в Південній Кореї жінкою на цій посаді, вона виграла вибори у 2012 році. Її усуненню з посади передували масові демонстрації з вимогою відставки.