Керівник виборчої комісії Туреччини: результати референдуму є дійсними

Керівник виборчої комісії Туреччини заявляє, що результати референдуму, який розширює повноваження президента Реджепа Тайїпа Ердогана, є дійсними.

Про це Саді Гювен повідомив 17 квітня після того, як провідна опозиційна Республіканська народна партія заявила про ймовірні порушення, в тому числі про використання непроштампованих бюлетенів.

Центральна виборча комісія Туреччини (ЦВК) ввечері 16 квітня заявила, що 51,3 відсотка учасників референдуму підтримали пропоновані 18 конституційних поправок і зміни, що дозволять Ердогану залишатись при владі до 2029.

Результат референдуму громадяни Туреччини як вітали, так протестували проти нього.

Республіканська народна партія вимагає перерахунку і заявила, що буде оскаржувати результати 37 відсотків бюлетенів.

Гювен повідомив, що непроштамповані бюлетені були підготовлені виборчою комісією і були визнані дійсними.

Тим часом, віце-прем’єр-міністр Мехмет Сімсек сказав, що не буде ніяких дострокових виборів після референдуму. Раніше припускали, що Ердоган може призначити нові вибори, оскільки його нові повноваження можуть вступити в силу одразу.