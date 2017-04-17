В Україні правоохоронці продовжують працювати в посиленому режимі – МВС

В Україні для забезпечення безпеки у вихідні дні, пов’язані з Великодніми святами, силовики продовжують працювати в посиленому режимі.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, особливу увагу приділяють місцям масового відпочинку в лісопаркових зонах та поблизу водоймищ.

Крім того, на територіях Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської та Чернівецької областей, де проходять поминальні дні, посилено патрулювання поблизу кладовищ та культових споруд, додають у МВС.

Також поліція проводить профілактичні заходи спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху та закликає громадян не сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

За даними поліції, Великодня ніч в Україні минула спокійно, порушень публічної безпеки та порядку не було.

Цього року українські християни як східного, так і західного обряду святкують Великдень в один день – 16 квітня. Сьогодні, 17 квітня, в Україні вихідний день.