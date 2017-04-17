Росія: суд відмовився зобов’язати Навального не робити нових адмінправопорушень

У Росії Симоновський суд Москви відмовив Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) у проханні зобов’язати опозиціонера Олексія Навального не здійснювати нові адміністративні правопорушення.

У суді пояснили, що подібні зобов’язання можна застосувати лише на умовно засудженого, якщо він не виконує вимоги вироку.

ФСВП направила подання до суду 11 квітня, пояснивши своє звернення черговим адміністративним арештом Навального на 15 діб у справі про непокору поліції під час антикорупційної акції в Москві 26 березня.

26 березня в десятках міст Росії відбулися акції протесту, пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів, зокрема і Навального.

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.