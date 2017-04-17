Нагірний Карабах і Азербайджан обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму тиші

У сепаратистському регіоні Нагірний Карабах заявили про 15 випадків порушення режиму припинення вогню за минулу добу.

«16 квітня і в ніч на 17 квітня збройні сили Азербайджану 15 разів порушили режим перемир’я, здійснивши в напрямку вірменських позицій понад 240 пострілів з вогнепальної зброї різного калібру», – повідомили у так званому міністерстві оборони Нагірного Карабаху.

В Азербайджані, у свою чергу, сьогодні заявили, що «збройні сили Вірменії протягом доби порушили режим припинення вогню в різних напрямках фронту 114 разів».

Нагірний Карабах мав автономію у складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану. Більшість населення цього регіону становили етнічні вірмени. Нагірний Карабах одностороннім чином проголосив 1991 року «незалежність» у перебігу протистояння кінця 1980-х і війни 1990–1994 років, унаслідок якого Азербайджан втратив контроль над регіоном.

У Баку вважають, що цей регіон окупувала Вірменія: хоча Єреван разом із усім світом формально не визнав самопроголошеної «незалежності» регіону, він фактично надає йому щонайширшу підтримку.

Унаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан нині не контролює не тільки переважну частину самого Нагірного Карабаху, а й деякі прилеглі до нього території, які ніколи не належали до складу колишньої автономії, – всього близько 20% своєї міжнародно визнаної території.