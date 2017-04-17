Поліція: на Київщині в місті Ірпінь сталося загоряння 3 авто

На Київщині в місті Ірпінь сталося загоряння трьох автомобілів.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, це сьогодні близько 3:00 ночі, авто були припарковані біля багатоквартирного будинку.

У поліції зазначають, що правоохоронці на місці події вилучили обгорілі зразки, призначені експертизи.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 194 (умисне пошкодження або знищення майна) Кримінального кодексу України.

Про попередні причини загорання і версії інциденту в поліції не повідомляють.