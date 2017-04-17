Пєсков: Росія не готує жодних ініціатив для обговорення у «нормандському форматі»

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що Росія не готує жодних нових ініціатив для обговорення у «нормандському форматі».

«Наразі про якісь нові ініціативи нам невідомо, принаймні, вони не готуються. Єдиною ініціативою тут може бути – це ще раз закликати українську сторону до виконання Мінських домовленостей, тому що альтернативи цьому процесу немає», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи готує російська сторона якісь пропозиції до майбутнього спілкування лідерів «нормандської четвірки».

На початку квітня керівники Німеччини, Франції і Росії в телефонній розмові обговорили ситуацію на Донбасі і продовження «мінського процесу». Перед цим відбулася телефонна розмова канцлера Німеччини і президента Франції з президентом України Петром Порошенком, сторони також обговорювали ситуацію на Донбасі.

Німеччина і Франція відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною і Росією.

Остання зустріч керівників держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – відбулася восени минулого року. Тоді домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. До цього часу керівники МЗС у «нормандському форматі» не дійшли згоди щодо «дорожньої карти».

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів і невиконанні Мінських угод. Кремль відкидає ці звинувачення. Щодо Мінських домовленостей Москва заявляє, що є лише гарантом їх виконання, але не стороною і не має ніяких зобов’язань за ними.