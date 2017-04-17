У Росії порушили справу про «викрадення росіян» на Донбасі

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про викрадення росіян на Донбасі українськими спецслужбами. Про це йдеться в заяві офіційного представника слідчого комітету Росії Світлани Петренко.

За її словами, в грудні 2014 року на блокпосту, розташованому поблизу селища Червоний Партизан на Донеччині, співробітники українських спецслужб викрали 36-річного громадянина Росії

У Слідчому комітеті Росії стверджують, що цей чоловік не брав участь у бойових діях, а приїхав на непідконтрольну українській владі території Донеччини як волонтер, його засудили за статтею про створення терористичного угруповання і через два роки звільнили.

Крім того, російські слідчі заявляють, що в 2015 році біля селища Оленівка «були викрадені волонтери російського фонду допомоги біженцям «Своїх не кидаємо», їх також затримали за підозрою в створенні терористичного угруповання, згодом їх звільнили в рамках обміну.

Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею «викрадення людини».

Українська сторона наразі цих заяв російських слідчих не коментувала.

На початку березня голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про порушення понад ста кримінальних справ за фактом воєнних злочинів на Донбасі.

У лютому генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина, серед яких 28 – громадяни Росії. Крім того, серед підозрюваних у воєнних злочинах є 12 генералів та 2 офіцери з числа вищого командного складу Збройних сил Росії. У цих справах фігурує і радник президента Росії Сергій Глазьєв.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».