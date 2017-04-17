Держприкордонслужба: в аеропорту «Бориспіль» затримали розшукувану Інтерполом росіянку

Державна прикордонна служба заявляє про затримання в міжнародному аеропорту «Бориспіль» розшукуваної Інтерполом за підозрою в тероризмі громадянки Росії.

Як повідомляє прес-служба відомства, жінка прибула в Україну з Йорданії з чотирма неповнолітніми дітьми з метою отримання статусу біженця, її затримали під час оформлення пасажирів рейсу «Оман – Київ».

За даними ДПСУ, 30-річна жінка розшукується в рамках проведення заходів з розшуку злочинців по лінії Інтерполу за статтею «організація діяльності терористичної організації й участь у діяльності такої організації» (Кримінального кодексу Росії).

Наразі жінку разом з дітьми передали співробітникам Національної поліції, додають у Держприкордонслужбі.

Прикордонники повідомили про затримання в Українське бюро Інтерполу й Службу безпеки України.