Росія: «Меморіал» визнав політв’язнями 15 мусульман, засуджених за підготовку теракту в Москві

У Росії правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 15 мусульман, засуджених за обвинуваченнями у підготовці теракту в кінотеатрі «Киргизія» в Москві.

У заяві «Меморіалу» зазначається, що твердження у вироку про участь підсудних в «Ат-Такфір валь-Хіджра» є голослівним, так як в суді їм такі обвинувачення не висувалися.

Також в правозахисному центрі стверджують, що зброя і боєприпаси, знайдені в квартирі засуджених, були підкинуті, оскільки на оперативній відеозйомці обшуку, яка є в розпорядженні «Меморіалу», сапери дійшли висновку, що знайдені речовини не були здатні до небезпечного вибуху.

У суді не прозвучали докази підготовки теракту в кінотеатрі «Киргизія», стверджують в «Меморіалі». Правозахисники закликають скасувати вирок засудженим мусульманам і притягнути до відповідальності людей, винних у фабрикації справи.

У листопаді 2013 року російські силовики затримали в московському хостелі 15 мусульман.

У МВС Росії заявили, що затримані були членами забороненої в Росії терористичної організації «Ат-Такфір валь-Хіджра». У квітні 2016 року суд засудив фігурантів справи до різних термінівув’язнення – від 11 до 13 років.