Черниш прогнозує погіршення гуманітарної ситуації через «націоналізацію» підприємств на Донбасі

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш прогнозує за кілька місяців погіршення гуманітарної ситуації в окремих районах Донбасу через захоплення бойовиками українських підприємств, які до цього працювали на непідконтрольній території і давали роботу тисячам жителям ОРДЛО.

«Багатьох працівників відправили за власний рахунок, але насправді без утримання. Багато з них просто отримали трудові книжки, багатьом обіцяють: посидіть трохи вдома... Йдеться про десятки тисяч працівників. Саме це призведе до погіршення гуманітарної ситуації через 2-3 місяці», – сказав Вадим Черниш в ефірі Радіо Свобода.

При цьому міністр спростовував твердження, що великі підприємства на непідконтрольній території платили гроші угрупованням «ДНР» і «ЛНР».

За його словами, до блокади підприємства працювали і сплачували податки до українського бюджету завдяки домовленостям у Мінську.

«Не сплачувалися податки на окупованій території. Ми не говоримо про дрібний і середній бізнес, який працював на цих територіях. Вони сплачували і сплачують. Великий бізнес мав більшу частину на контрольованих територіях», – зазначив Черниш.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називали себе ветеранами АТО, блокували деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу.

Після цього ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління». Блокаду не припинили.

15 березня Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

Днями в угрупованні «ДНР» заяввили, що Росія почала поставки сировини на підприємства, які розташовані на непідконтрольній українській владі частині Донбасу.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців». До цього часу сепаратисти контролюють низку населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ. Україна визнала «ДНР» та «ЛНР» терористичними угрупованнями.