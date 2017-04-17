Франція: кандидати на посаду президента проводять агітаційні мітинги

У Франції кандидати на посаду президента проводять агітаційні мітинги за кілька днів до голосування, яке у цій країні відбуватиметься 23 квітня.

17 квітня у Парижі мають відбутися акції фаворитів президентських перегонів – центриста Еммануеля Макрона і крайньої правої Марін Ле Пен.

Крайній лівий кандидат Жан-Люк Меланшон також проводить акцію у столиці Франції, тоді як консерватор Франсуа Фійон запланував мітинг у південному місті Ніцца, де минулого року через напад загинули 86 людей.

За президентськими виборами у Франції ретельно спостерігає міжнародна спільнота у час, коли у Європі набирають популярність популісти.

На посаду президента Франції балотуються 11 кандидатів. Двоє переможців братимуть участь у другому турі виборів, який має відбутися 7 травня.

Останні соціологічні опитування засвідчили, що Ле Пен, Макрон, Маланшон і Фійон мають шанси вийти у другий тур. Згідно з соцопитуваннями, третина громадян Франції ще не визначилися з вибором.