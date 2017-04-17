Поліція: силовики затримали підозрюваного в нападі на бійця Нацгвардії на Київщині

У поліції заявляють про затримання підозрюваного в нападі на військовослужбовця Національної гвардії в Ірпені на Київщині.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, у понеділок о 0:10 надійшло повідомлення від медпрацівників про те, що до лікарні доставлений 25-річний житель Ірпеня з ножовим пораненням черевної порожнини.

Правоохоронці встановили, що потерпілий військовослужбовець під час вечірньої прогулянки із собакою зробив зауваження компанії молодих людей через надмірний шум, після цього один з них поранив ножем військового й тварину.

За даними поліції, в результаті інциденту боєць Нацгвардії у тяжкому стані перебуває у лікарні, а пес від нанесеного ножового поранення помер у ветеринарній клініці.

«Під час проведення невідкладних оперативних заходів співробітники Ірпінського відділу поліції встановили й затримали осіб, причетних до вчинення цього злочину. Ними виявилися молоді місцеві жителі», – йдеться у повідомленні.

Один з них підозрюється в нанесенні тілесних ушкоджень, ще двох опитують як свідків, додають в поліції.

За цим фактом відкрито провадження за частиною 1 статті 121 (навмисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.