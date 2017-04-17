У Кремлі назвали дивним проведення зараз експертизи фільму «Матильда»

У Кремлі назвали дивним проведення експертизи ще не завершеного фільму «Матильда» про роман імператора Миколи II з балериною.

«Фільм «Матильда» до цього часу не готовий, якщо я правильно розумію ситуацію. І намагатися оцінювати фільм, який ще не готовий, щонайменше, дивно», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи негативний висновок експертів на фільм «Матильда»

«Я не знаю, чи існують такі експерти, які можуть давати такі висновки – про відповідність того чи іншого образу канонізованому. Це дуже непросте питання…», – додав він.

Раніше сьогодні депутат Держдуми Наталія Поклонська заявила про отримання негативних висновків експертизи фільму «Матильда» і направлення їх до Генпрокуратури Росії. Вона стверджує, що у своїх висновках експерти «вказують на неприпустимість публічної демонстрації фільму «Матильда» в зв’язку з високим рівнем провокативності і приниження».

У лютому стало відомо про ініціативу Поклонської про проведення розслідування щодо фільму «Матильда» режисера Олексія Учителя, який ще не вийшов на екрани.

До обрання в російську Держдуму в вересні 2016 року Поклонська очолювала прокуратуру анексованого Росією Криму. Першою її ініціативою на новій посаді стала вимога перевірити фільм «Матильда» про роман імператора Миколи II з балериною Матильдою Кшесинською. На думку депутата, фільм ображає релігійні почуття.

У фільмі, прем’єра якого запланована на жовтень цього року, показуються відносини Микола II з балериною Матильдою Кшесинською, коли він ще був неодруженим принцом. Поклонська також заявляє, що режисер неправдиво змалював Росію, як країну «п’яниць і блудниць».