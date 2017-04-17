На Донбасі через обстріли травмований український військовий – штаб

Українська сторона повідомляє про одного травмованого свого військового упродовж сьогоднішньої доби на Донбасі під час обстрілів з боку підтримуваних Росією сепаратистів.

За інформацією штабу української воєнної операції, з початку доби бойовики 15 разів обстрілювали позиції Збройних сил України.

«На приморському напрямк, вогнем мінометів калібру 82-міліметри противник накривав позиції сил АТО у районі населеного пункту Водяне. По морських піхотинцях біля Широкина ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. На донецькому напрямку по позиціях поблизу населеного пункту Зайцеве противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. На луганському напрямку по оборонцях Катеринівки противник гатив з мінометів калібру 120-міліметрів. Позиції поруч Новоолександрівки обстрілював зі стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні штабу АТО, опублікованому ввечері 17 квітня.

«Попри збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», – зазначили у штабі.

Бойовики угруповання «ДНР», які контролюють частину Донеччини, звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька і Ясинуватої.

Луганські сепаратисти повідомляють, що упродовж двох останніх діб обстрілів не фіксували.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.