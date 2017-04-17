Пакистанські військові повідомляють про затримання речника талібів

Військові Пакистану повідомляють, що речник пакистанського осередку угруповання «Талібан» та низка інших бойовиків здалися у полон.

Військовий чиновник Пакистану, генерал-майор Асіф Гафур, ідентифікує затриманого як Ехсануллу Ехсана, що був речником угруповань «Техрік-е Талібан» і «Джамаат-уль-Ахрар».

17 квітня Гаруф повідомив журналістам, що речник талібів не єдиний хто здався, зазначивши, що пізніше повідомить імена інших.

Джерела у спецслужбах Пакистану повідомили Радіо Свобода, що «Ехсанулла Ехсан» – це прізвисько, яке використовували кілька людей, що були речниками угруповань «Техрік-е Талібан» і «Джамаат-уль-Ахрар». За інформацією джерел, ім’я затриманого Саджад Мохманд, а здався він пакистанській владі ще всередині березня.

Асіф Гафур не підтвердив цієї інформації, а також не надав подробиць.

Тим часом, джерела в угрупованні «Техрік-е Талібан» підтвердили Радіо Свобода, що один з їхніх речників справді здався.

В угрупованні «Джамаат-уль-Ахрар» не коментували ситуації.

У вересні 2014 року угруповання «Джамаат-уль-Ахрар» відкололося від «Техрік-е Талібан» і висловило підтримку угрупованню «Ісламська держава».

Розкол стався у час, коли ватажок «Джамаат-уль-Ахрар» Омар Халід Хорасані та його прихильники звинуватили лідера «Техрік-е Талібан» Маулану Фазлулу у недотриманні ісламістської ідеології.

У вересні 2014 року Фазлула заявив, що відсторонив Хорасані та його союзників від членства в угрупованні, оскільки вони формували «ненадійні організації».

У час розколу Омара Халіда Хорасані вважали одним з найвпливовіших лідерів у племінних районах Пакистану.

Хорасані став відомим широкому загалу після звинувачень щодо організації нападу на військову школу у Пешаварі, у результаті чого загинули 147 людей, більшість з яких школярі.

У березні 2015 року речник «Джамаат-уль-Ахрар» анонсував, що це угруповання знову приєднується до пакистанських талібів.

За інформацією пакистанських військових і бойовиків пакистанського «Талібану», Хорасані загинув у липні 2016 року під час ударів американських безпілотників на сході Афганістану.