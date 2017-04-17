Редактор «Свідок. Інфо» заявляє про пограбування офісу у Миколаєві

Редактор «Свідок. Інфо» Андрій Прокопенко заявляє про пограбування у Миколаєві орендованого у приміщенні «Укрпошти» офісу видання.

«У ці святкові великодні дні якісь негідники відкрили двері державного підприємства «Укрпошта» у центрі Миколаєва і пограбували редакційний кабінет «Свідок. Інфо». Негідники забрали з собою 2 ноутбуки і один фотоапарат, завдали збитків на 50 тисяч гривень. Багато нової техніки не чіпали: кавову машину і принтер. Негідники навіть не чіпали гроші, які лежали на столі біля вкраденого ноута. З цього роблю висновок, що злодії цілеспрямовано шукали джерела зберігання інформації, вчинивши не лише пограбування, а й порушивши наші журналістські права», – написав Прокопенко 17 квітня у Facebook.

Андрій Прокопенко каже, що подав заяву у поліцію, а у вівторок напише заяву у прокуратуру за фактом порушення журналістських прав.

У поліції Миколаївщини конкретно про цю справу не повідомляли. За їхньої інформацією, упродовж вихідних до поліції області надійшло 917 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, з них 156 – мають ознаки кримінальних правопорушень.