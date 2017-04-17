Через обстріли бойовиків в Авдіївці пошкоджені 8 будинків – поліція

Поліція Донеччини повідомляє, що через обстріли з боку підтримуваних Росією сепаратистів житлових кварталів Авдіївки пошкоджені 8 будинків, постраждалих серед місцевих немає.

За інформацією поліції, один будинок зруйнований повністю, один – частково, ще 6 пошкоджені.

«Під мінометним вогнем знову опинилася стара частина міста. Наразі до поліції із повідомленнями про пошкодження будинків звернулись мешканці вулиці Тургенєва. Постраждалих немає. Правоохоронці працюють на місці події», – мовиться у повідомленні поліції. Опублікованому ввечері 17 квітня.

Раніше у понеділок українська сторона у Спільному центрі контролю і координації повідомила про обстріли на Донбасі житлових кварталів з боку підтримуваних Росією бойовиків. У СЦКК повідомляли про шість пошкоджених будинків в Авдіївці.

Українська сторона у СЦКК заявила також, що, підтримувані Росією бойовики, нехтуючи Мінськими угодами, упродовж великодніх свят порушували режим тиші вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі.

У штабі української воєнної операції повідомили ввечері 17 квітня , що з початку доби бойовики 15 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, у результаті чого був травмований український військовий.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах околиць Донецька і Ясинуватої.

Луганські сепаратисти повідомляють, що упродовж двох останніх діб обстрілів не фіксували.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят.