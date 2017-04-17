Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
18 Квітень 2017, Київ 01:31
Новини | Міжнародні

Через обстріли бойовиків в Авдіївці пошкоджені 8 будинків – поліція

Авдіївка з зими перебуває під обстрілами

Поліція Донеччини повідомляє, що через обстріли з боку підтримуваних Росією сепаратистів житлових кварталів Авдіївки пошкоджені 8 будинків, постраждалих серед місцевих немає.

За інформацією поліції, один будинок зруйнований повністю, один – частково, ще 6 пошкоджені.

«Під мінометним вогнем знову опинилася стара частина міста. Наразі до поліції із повідомленнями про пошкодження будинків звернулись мешканці вулиці Тургенєва. Постраждалих немає. Правоохоронці працюють на місці події», – мовиться у повідомленні поліції. Опублікованому ввечері 17 квітня.

Раніше у понеділок українська сторона у Спільному центрі контролю і координації повідомила про обстріли на Донбасі житлових кварталів з боку підтримуваних Росією бойовиків. У СЦКК повідомляли про шість пошкоджених будинків в Авдіївці.

Українська сторона у СЦКК заявила також, що, підтримувані Росією бойовики, нехтуючи Мінськими угодами, упродовж великодніх свят порушували режим тиші вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі.

У штабі української воєнної операції повідомили ввечері 17 квітня , що з початку доби бойовики 15 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, у результаті чого був травмований український військовий.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах околиць Донецька і Ясинуватої.

Луганські сепаратисти повідомляють, що упродовж двох останніх діб обстрілів не фіксували.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG