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18 Квітень 2017, Київ 07:29
Новини | Події

На Донбасі поранений один український воїн – штаб

У зоні бойових дій 17 квітня зазнав поранень один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. У штабі вказують на загострення ситуації, 32 обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків – порівняно з 22 обстрілами 16 квітня.

Епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись Приморський напрямок, відзначають у штабі АТО. Як ідеться в ранковому зведенні, вогнем мінометів калібру 120 міліметрів та озброєння БМП бойовики накривали позиції в районі Новогригорівки.

Міномети калібру 82 міліметри сепаратисти застосували поблизу Чермалика на Приморському напрямку, Авдіївки – на Донецькому, Катеринівки – на Луганському, стверджують українські військові.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили в обстрілах околиць Донецька та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 17 квітня не повідомляють.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

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