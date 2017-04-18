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18 Квітень 2017, Київ 09:00
Новини | Міжнародні

Лавров закликав США не вдаватися до бойових дій супроти КНДР

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив сподівання, що Сполучені Штати не вдаватимуться до «дуже ризикованих» односторонніх бойових дій супроти Північної Кореї, як це було нещодавно в Сирії.

Лавров таким чином відповів на поширену раніше 17 квітня заяву віце-президента США Майка Пенса, що завершилася «епоха стратегічного терпіння» щодо зусиль Північної Кореї зі створення ядерної зброї.

«Упродовж останніх двох тижнів світ став свідком сили і рішучості нашого нового президента в діях, учинених у Сирії та Афганістані. Північна Корея зробить добре, якщо не випробовуватиме його рішучість або силу збройних сил Сполучених Штатів», – відзначив Пенс.

Лавров засудив «безрозсудні ядерні дії» Північної Кореї, але сказав, що якщо слова віце-президента США можна зрозуміти, як загрозу чинити односторонні дії щодо КНДР, «то це дуже ризикований шлях».

«Ми вважаємо авантюрні ракетні запуски Пхеньяна неприйнятними, оскільки вони є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН. Але це не означає, що інші можуть порушувати міжнародне право у відповідь і використовувати військову силу», – заявив Лавров 17 квітня в Москві.

Президент США Дональд Трамп 17 квітня також наголосив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин має «поводитися слушно».

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