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18 Квітень 2017, Київ 09:00
Новини | Міжнародні

Посол США в ООН закликала розслідувати повідомлення про переслідування геїв у Чечні

Посол США в ООН Нікк Гейлі

Посол США в ООН Нікк Гейлі закликала розслідувати повідомлення про переслідування геїв у російському регіоні Чечні.

«Ми, як і раніше, стурбовані повідомленнями про викрадення, катування і вбивство людей у Чечні на підставі їхньої сексуальної орієнтації. Якщо це правда, це порушення прав людини не може бути ігнороване. Чеченська влада має негайно розслідувати ці твердження, притягнути причетних до відповідальності, а також вжити заходів для запобігання зловживанням у майбутньому. Ми проти будь-яких форм дискримінації, у тому числі і заснованої на сексуальній орієнтації», – заявила Ніккі Гейлі 17 квітня.

Вона також повідомила, що 18 квітня як голова Ради безпеки ООН проведе першу на цьому рівні нараду з прав людини.

Заява Гейлі оприлюднена після того, як колишній віце-президент США Джо Байден 7 квітня закликав Білий дім змусити Кремль втрутитися і зупинити зловживання в Чечні. Про стурбованість щодо становища геїв у переважно мусульманському регіоні Північного Кавказу також заявив впливовий сенатор-демократ Бен Кардін.

Представники чеченської влади заперечили повідомлення, наполягаючи, що на цій російській території геїв узагалі не існує.

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