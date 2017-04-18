Лідери «нормандської четвірки» закликали активізувати роботу зі звільнення заручників

Лідери країн, які в межах «нормандського формату» намагаються зупинити збройний конфлікт на Донбасі, провели пізно ввечері 17 квітня телефонну розмову. Як інформує 18 квітня офіційний сайт голови української держави, президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і президент Росії Володимир Путін «закликали інтенсифікувати зусилля задля звільнення та обміну затриманих за принципом «всіх на всіх».

Учасники розмови також підтвердили відданість імплементації мінських домовленостей у частині, що «стосується як безпекових, так і політичних аспектів врегулювання», йдеться в повідомленні.

Порошенко, Меркель, Олланд і Путін «привітали домовленість про відновлення режиму припинення вогню з нагоди Великодня, як було погоджено під час засідання Тристоронньої контактної групи 29 березня, і наголосили на важливості суворого дотримання зазначеного режиму». Вони також засудили погрози спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Співрозмовники подякували Президентові Франції Франсуа Олланду за його зусилля в рамках Нормандського формату та висловили сподівання, що цей формат продовжить роботу після президентських виборів у Франції.

Повідомлення аналогічного змісту оприлюднила вночі 18 квітня прес-служба президента Росії Володимира Путіна, німецька і французька сторони про цю розмову ще не повідомляли.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну. 12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Зранку 18 квітня штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив про загострення ситуації та збільшення кількості обстрілів.